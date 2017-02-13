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Общество

Генпрокуратура недовольна нарушением прав дольщиков в Приморье

Юрий Гулягин объяснил губернатору и прокурору региона, как людей "кидают" нечестные застройщики
Фото: rbc.ru Фото: rbc.ru
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Заместитель Генпрокурора России Юрий Гулягин провел совещание во Владивостоке, на котором дал наказ: внимательнее следить за соблюдением прав дольщиков в регионе. Не секрет, что многие граждане, подписывая договоры долевого строительства, берут ипотечные кредиты. Но бывает, что стройки "замораживаются" на столь длительный срок, что аренда жилья в ожидании собственного "встает" людям в стоимость еще одной квартиры. Например, это произошло с дольщиками строительства 17-этажки по адресу Зейская,10 во Владивостоке: многие из них подписали договоры еще 9 лет назад, в 2008 году. Косвенно дольщики в этом доме потеряли десятки миллионов рублей за эти годы.

Напомним, именно из-за таких случаев с 1 января 2017 года в России стало действовать обязательное страхование долевого строительства. Ведь только в Приморье в 2016 году было зарегистрировано более 100 нарушений закона в этой сфере. Застройщикам было внесено 29 прокурорских представлений; было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в суд предъявлено 2 исковых заявления, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона. А в Партизанске ведется уголовное дело Сегодня на территории Приморья расположено 10 проблемных объектов

О том, каковы приемы нечестных застройщиков, как с ними бороться и на что обращать внимание, объяснил собравшимся Юрий Гулягин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. В совещании приняли участие сотрудники краевой прокуратуры, прокурор края Сергей Бессчасный, губернатор Владимир Миклушевский, председатель Законодательного собрания края Александр Ролик, а также представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления и руководители пяти строительных организаций.

Как рассказали в прокуратуре Приморья, к числу основных проблем, препятствующих вводу в эксплуатацию проблемных домов, относится отсутствие исходно-разрешительной документации. При этом нередко получают ее только после прокурорского вмешательства. Это и произошло с проблемными домами в краевом центре. Были зарегистрированы права на земельные участки под многоквартирными домами 17 по ул. Славянской, 2 «д» по ул. Ладыгина в г. Владивостоке. А на дом по адресу Зейская,10 было получено новое разрешение на строительство - с учетом корректировки проекта. Строительство проблемного дома было возобновлено.

Кроме того, прокуратуру неприятно поражает и надзорная деятельность муниципалитетов в Приморье: частенько бывало, что недобровестные застройщики начинали долевое строительство на самовольно занятых участках - не получив разрешения на строительство и не уведомив инспекцию стройнадзора о начале строительства. 

Резюмировал рабочую встречу Юрий Гулягин тем, что ориентировал подчиненных в Приморье на решительное пресечение фактов ухода застройщиков от ответственности, что обычно делается с помощью умышленного доведения компаний до банкротства. 

Кроме того, Гулягин рекомендовал прокуратуре края следить за соблюдением закона при реализации судебными приставами-исполнителями полномочий при исполнении исполнительных документов о восстановлении нарушенных прав граждан и осуществлении ведомственного контроля.

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