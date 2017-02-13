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Жители Приморья предстанут перед судом за кражу транспортного средства

Обвиняемые дали признательные показания
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Двое жителей Партизанска 28 и 33 лет обвиняются в хищение чужого имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Обвиняемые совершили кражу велосипеда, который находился под навесом жилого дома. Стоимость похищенного транспортного средства составляет 7,5 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказали братья, которые дали признательные показания, рассказав, что велосипед они продали за 2 тысячи рублей.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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