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Общество

Старшеклассников Владивостока познакомили с профессиями

Юные гости были приглашены на мастер-классы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

О профессиях на приморском рынке труда рассказали владивостокским выпускникам 2017 года на Дне открытых дверей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Он прошел в Колледже технологии и сервиса и был организован при поддержке специалистов муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр».

Задуматься о своем будущем предложили не только одиннадцатиклассникам, но ученикам девятых классов. Преподаватели колледжа и их подопечные рассказали школьникам о специальностях, которым обучают в этом образовательном учреждении, в том числе – о профессиях повара и парикмахера. Те юные гости, которые целенаправленно пришли познакомиться с этими специальностями, были приглашены на бесплатные мастер-классы.

Наш центр и среднепрофессиональные учреждения Владивостока объединяют усилия, чтобы повысить престиж рабочих профессий у молодого поколения, - подчеркнул директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. - На такие ознакомительные мероприятия мы приглашаем всех ребят: и отличников, и состоящих на учете или в группе риска. Тем самым мы хотим показать, что каждый человек – кузнец своего счастья. От того, какой он сделает выбор на пороге взрослой жизни, зависит его будущее. Даем понять, что надо заниматься по жизни тем, что приносить пользу обществу и удовольствие мастеру.


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