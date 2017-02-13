Старшеклассников Владивостока познакомили с профессиями

Юные гости были приглашены на мастер-классы

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

О профессиях на приморском рынке труда рассказали владивостокским выпускникам 2017 года на Дне открытых дверей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Он прошел в Колледже технологии и сервиса и был организован при поддержке специалистов муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр».

Задуматься о своем будущем предложили не только одиннадцатиклассникам, но ученикам девятых классов. Преподаватели колледжа и их подопечные рассказали школьникам о специальностях, которым обучают в этом образовательном учреждении, в том числе – о профессиях повара и парикмахера. Те юные гости, которые целенаправленно пришли познакомиться с этими специальностями, были приглашены на бесплатные мастер-классы.

– Наш центр и среднепрофессиональные учреждения Владивостока объединяют усилия, чтобы повысить престиж рабочих профессий у молодого поколения, - подчеркнул директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. - На такие ознакомительные мероприятия мы приглашаем всех ребят: и отличников, и состоящих на учете или в группе риска. Тем самым мы хотим показать, что каждый человек – кузнец своего счастья. От того, какой он сделает выбор на пороге взрослой жизни, зависит его будущее. Даем понять, что надо заниматься по жизни тем, что приносить пользу обществу и удовольствие мастеру.



