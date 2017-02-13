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Замглавы полиции Приморья оказался "под колпаком" за неделю до обысков

Он пробудет в СИЗО Владивостока до 19 марта
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Дело замначальника УМВД Приморского края Ильи Шамратова было возбуждено примерно за неделю до обысков, которые прокатились в региональном ведомстве 25 января, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе Первореченского суда Владивостока, Шамратов, согласно определению суда от 11 февраля, пробудет в СИЗО-1 приморской столицы до 19 марта. Таким образом, ему определен максимальный срок содержания в СИЗО, назначаемый впервые после возбуждения дела - 60 суток. При этом, срок считается не от даты вынесения судебного решения, а от даты возбуждения уголовного дела.

Напомним, Илья Шамратов попал в следственный изолятор после того, как вопрос о премиях в приморской полиции вызвал массу вопросов у Следственного комитета России. Расследование данного дела поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ (Хабаровск).

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Илья Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы. Общий размер денежных средств, полученных Ильей Шамратовым, составил около 4 миллионов рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная каждому сотруднику, составляла не более 35 тысяч рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно с этим проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие намерено во взаимодействии с УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю проверить причастность Шамратова к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Напомним, обыски в Следственном управлении УМВД по Приморскому краю прошли 25 января. А еще летом 2016 года руководство МВД России уже задавало вопросы местным руководителям полиции относительно экономии заработной платы и размерах годовых премий для некоторых категорий начальников.

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