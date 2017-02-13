Более 22 тысяч заявок на Дальневосточный гектар поступило из других стран

Возраст большинства посетителей – 25-34 года

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Около 2,5 миллионов раз было заходов на сайт «НаДальнийВосток.РФ» с начала февраля, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.

Больше всего запросов к сайту было у интернет-пользователей из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия).

Более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины – более 7,3 тысяч, из США – свыше 5,8 тысяч, из Германии – почти 5 тысяч. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь. Это соотечественники, проживающие за рубежом.

Возраст большинства посетителей – 25-34 года (44,3%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30%).

Работа сайта «НаДальнийВосток.РФ» носит стабильный характер. Технические службы поддержки Росреестра работают в круглосуточном режиме.