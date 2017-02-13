Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере

Спектакль станет исследованием опустошенной души человека

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

К 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова Драматический театр ТОФ 26 февраля представит во Владивостоке спектакль "Утиная охота". Как сообщил РИА VladNews режиссер-постановщик спектакля Сергей Руденок, это драма в 2-х действиях, несколько воспоминаний из жизни тридцатилетнего "подростка". В центре сюжета – судьба «непутёвого» героя Виктора Зилова, внутренние борения его сложной противоречивой личности, беспощадное выявление душевного кризиса, скрытого за внешне благополучным существованием, самобичевание и осознание истины, что «дальше так жить нельзя».

«Утиная охота» считается одной из лучших пьес Александра Вампилова, являясь по сути своеобразным исследованием опустошенной души человека.

Художник: Лада Смирнова, хореография: Ольга Радченко, в ролях: С. Лисинчук, С. Гончаров, К. Денисовец, Д. Фить, Е. Колесникова, Е. Удатова, Т. Иванашко, Ю. Белаш, В. Карпетченко.