Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере 14:22, 13 февраля Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере (Эксклюзив)
Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Приморье 13:42, 13 февраля Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Приморье
Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку 13:14, 13 февраля Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
14:26
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:26
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
14:26
Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
14:22
Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере Эксклюзив
14:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
14:04
Гранты в размере до 150 тысяч рублей получат 8 организации Владивостока
13:53
Мужчина из Приморья похитил денежные средства у москвича
13:42
Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Приморье
13:29
Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Приморье Фото
13:18
Во Владивостоке горела квартира
13:14
Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку Эксклюзив
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
13:07
В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые
12:51
​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке Фото
12:44
В Приморье сгорел деревообрабатывающий цех
12:33
Праздничные ярмарки развернутся во Владивостоке
12:22
В Приморье выбрали имя для леопардессы
12:14
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
12:07
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС Фото
12:03
Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
11:46
Приморье проверят на безопасность
11:36
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
11:29
В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек Эксклюзив
11:18
«На пятьдесят оттенков темнее» собрал более 22 млн в день премьеры
11:03
В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая Эксклюзив
11:01
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю Видео
10:44
Во Владивостоке подростки избили сверстника Видео
10:33
Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье
10:23
Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение Видео
10:21
Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
10:08
В Приморье автомобилисты предпочитают не пропускать пешеходов на "зебре"
09:58
Житель Приморья сядет за убийство, кражу и угон
09:57
О новой системе платы за общедомовые нужды рассказали в школе «Управдом»
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере

Спектакль станет исследованием опустошенной души человека
Фото: Сергей Кирьянов Фото: Сергей Кирьянов
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

К 80-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова Драматический театр ТОФ 26 февраля представит во Владивостоке спектакль "Утиная охота". Как сообщил РИА VladNews режиссер-постановщик спектакля Сергей Руденок, это драма в 2-х действиях, несколько воспоминаний из жизни тридцатилетнего "подростка". В центре сюжета – судьба «непутёвого» героя Виктора Зилова, внутренние борения его сложной противоречивой личности, беспощадное выявление душевного кризиса, скрытого за внешне благополучным существованием, самобичевание и осознание истины, что «дальше так жить нельзя». 

«Утиная охота» считается одной из лучших пьес Александра Вампилова, являясь по сути своеобразным исследованием опустошенной души человека. 

Художник: Лада Смирнова, хореография: Ольга Радченко, в ролях: С. Лисинчук, С. Гончаров, К. Денисовец, Д. Фить, Е. Колесникова, Е. Удатова, Т. Иванашко, Ю. Белаш, В. Карпетченко.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Какое кино посмотреть во Владивостоке?
16:25, 10 февраля 2017 Какое кино посмотреть во Владивостоке?

Три премьеры подготовила новая кинонеделя

Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
15:22, 10 февраля 2017 Ефим Звеняций получит миллион от Медведева

Премия Правительства присуждена за спектакль Крейсера

Философская выставка​ во Владивостоке
14:05, 10 февраля 2017 Философская выставка​ во Владивостоке

Ее основой стал проект хабаровского художника, иллюстратора Андрея Тена

Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1
10:34, 10 февраля 2017 Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1

"Реальность и фантазия"

Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле
05:33, 10 февраля 2017 Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле

Режиссер – заслуженный артист России Николай Тимошенко

Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока
03:33, 10 февраля 2017 Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока

Плане мероприятий

Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
02:02, 10 февраля 2017 Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом

Вход свободный