В Приморье февраль начался с аномально теплой погоды

Осадков в ближайшие дни не ожидается

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Прошедшие выходные в Приморье выдались сухими и теплыми. Столбики термометров поднялись вверх на 3-7 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Стоит отметить, что первая декада февраля, как и прошлый месяц, оказалась экстремально сухой и теплой.

Во Владивостоке выходные выдались не жаркими. Ночью было морозно: −10…−12 °С, а днем всего −4…−5 °С, а сильный северный ветер в сочетании с высокой влажностью воздуха увеличивал ощущение дискомфорта. Утром в воскресенье на фоне небольшой облачности в некоторых районах Владивостока летали легкие снежинки.

Сегодня, 13 февраля, в Приморье переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха от −3…+2 °С, на севере до −8 °С.

В краевом центре солнечно, свежий северный ветер. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до отметки −1…−4 °С.

Завтра в Приморском крае погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В условиях небольшой облачности увеличится ночное выхолаживание, температура понизится до −13…−19 °С, в горных районах −28 °С, на побережье −6…−12 °С. Днем фон температуры останется на уровне сегодняшнего.

Во Владивостоке 14 февраля характер погоды не изменится. Без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью −8…−10 °С, днем −1…−4 °С.