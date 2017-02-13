Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку

Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Тысячекоечной больницы

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

20-летний владивостокский водитель кроссовера Honda CR-V сбил во дворе жилого дома №49 по улице Калинина 77-летнюю пенсионерку, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Это произошло, когда автомобилист выполнял маневр, сдавая задним ходом. Время - около 16:40.

По предварительным данным, водитель двигался со стороны улицы Спортивной в сторону улицы Черемуховой.

Потерпевшая была доставлена в травматологическое отделение Тысячекоечной больницы с закрытым переломом шейки бедра.