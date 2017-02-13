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Общество

Гранты в размере до 150 тысяч рублей получат 8 организации Владивостока

Комиссия рассмотрела поданные заявки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В минувшую пятницу, 10 февраля, во Владивостоке были определены общественные некоммерческие организации, которые получат в этом году финансовую поддержку от администрации Владивостока на проведение интересных и значимых мероприятий в городе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Гранты в размере до 150 тысяч рублей получат 8 организаций.

В минувшую пятницу комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, депутаты думы Владивостока, почётные граждане и общественность, рассмотрела все поданные заявки. Напомним, что на поддержку от городской администрации претендовали 24 общественные организации.

По итогам рассмотрения заявок и обсуждения представленных проектов комиссия определила получателей денежной поддержки. В число лауреатов вошли проекты:

- детский оздоровительный центр «Лео» для адаптации детей-инвалидов;

- родительский клуб «Звезда надежды», который будет оказывать помощь и поддержку семьям с детьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья;

- «Струны памяти» - акция, в рамках которой представители общественной организации «Боевое братство» проведут в школах лекции и концерты;

- «Ушедшие в туман» - серия мероприятий по увековечиванию памяти погибших летчиков;

- 7-ая Дальневосточная Сорочинская ярмарка;

- праздник Навруз;

- «Родники культуры России» - акция, в рамках которой татаро-башкирская организация «Дуслык» проведёт мероприятия, направленные на сохранение народного единства и знакомство подрастающего поколения с традициями и обычаями татар и башкир.

- мероприятия городского союза садоводов для дачников Владивостока.

В ходе заседания комиссии было также отмечено, что некоторые организации, которые ранее становились лауреатами данного конкурса и проводили в приморской столице свои мероприятия, теперь пошли дальше и уже получают гранты на региональном уровне и даже планируют принять участие в федеральных конкурсах со своими проектами и мероприятиями.

«Реализовав свои задумки во Владивостоке, многие идут дальше, и это правильно, - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - Так, к примеру, в этом году Сабантуй пройдёт уже как региональный праздник. Организация «Милосердие» со своим проектом «Социальная мастерская» также стала получать региональную поддержку и теперь сможет оказывать услуги по ремонту техники не только владивостокцам, но и всем жителям Приморского края».

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