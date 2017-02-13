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Мужчина из Приморья похитил денежные средства у москвича

Злоумышленник признался в содеянном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку обратился житель Московской области, который сообщил о хищении у него денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму, превышающую 3 млн рублей.

Установлено, что потерпевший нашел в сети Интернет объявление компании, занимающейся доставкой автомашин из республики Корея. Предварительно созвонившись с продавцом, мужчина прилетел во Владивосток с целью приобретения двух автомобилей. Встретившись, они подписали договор купли-продажи. Проехав к месту стоянки автомобилей, после внесения покупателем оплаты, злоумышленник предложил ему выйти из автомобиля и осмотреть купленный товар. Позже под надуманным предлогом мужчина вернулся в машину, после чего скрылся, похитив денежные средства. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили личность и задержали 29-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный причастен к 14 аналогичным преступлениям.

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