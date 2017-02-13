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Общество

Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Приморье

В доме много лет не проводился ремонт
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

93-летний ветеран Великой Отечественной войны вынужден замерзать в своей квартире в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.

Как оказалось, в доме, в котором проживает ветеран, из-за многолетнего отсутствия ремонта возникли протечки и промерзания межпанельных швов на фасаде.

Квартира у 93-летнего мужчины серьезно пострадала из-за промерзания швов на внешней стене, круглогодичных протечек и нарушения герметичности. В ближайшее время необходимо восстановить герметичность и теплоизоляцию стены дома и обеспечить восстановление нормативного уровня температуры и влажности в квартире ветерана.

Однако местная управляющая компания никаких разъяснений на этот счет не дает и не торопится исправлять ситуацию.

Администрация Уссурийска обещала устранить все неполадки к 23 февраля.

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