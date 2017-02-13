​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке

В женском волейболе стартовал второй круг

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В женском волейболе стартовал второй круг в высшей лиге «А». И в первом же матче 11 февраля наша «Приморочка» одержала домашнюю победу над курским «Политехом» со счетом 3:0, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Приморочка» и «Политех» - соседи по турнирной таблице, занимающие второе и третье места соответственно. Поэтому, безусловно, очные встречи между ними носят статус матчей тура.

Предположения экспертов оправдались на все 100 процентов. На площадке «Олимпийского» девушки Владивостока сражались с соперницами из Курска до последнего. Интрига в этой встрече сохранялась до самого конца поединка. В этой захватывающей игре «Приморочка» хоть и шла в лидерах на протяжении трех партий, но подавляющего преимущества не имела, и заканчивались сеты с разницей всего в 2-3 очка.

В первой партии обе команды совершили много ошибок на подаче, в атаке и на приеме – чувствовалась нервозность. Но приморские спортсменки действовали в нападении изобретательней – проходили скидки Марины Бондаревой, уверенно против блока атаковали доигровщики Юлия Гильманова и Елена Бабкина, ну и конечно уверенности действиям добавляли центральные блокирующие Светлана Чеснокова и Евгения Снегирева. На сет-боле точку ударом с линии атаки поставила Бондарева – 25:23.

Во втором сете «Приморочка» владела уже большим преимуществом, но каждый раз студенткам «Политеха» удавалось и сокращать, и даже сравнивать счет. Так на первый технический перерыв наша команда уходила с преимуществом в 5 очков, но вскоре счет был равным – 9:9. Равная игра продолжалась до второй технической остановки. А вот концовка складывалась уже в пользу хозяек – 25:22.

В третьей партии «Приморочка» рывком оторвалась от спортсменок Курска уже ко второму техническому перерыву – 14:8, но следом «Политех» невероятными усилиями сократил разницу в счете до 2 очков – 15:13. И тут же Чеснокова перехватила инициативу первым темпом, а затем еще дважды результативно атаковала с края – 18:14. Но и на этом «Приморочка» не остановилась, увеличив разницу до 6 очков. Однако в концовке приморским болельщикам пришлось вновь понервничать – хозяйки атаковали по блоку соперниц и ошибались на подаче, поэтому гостьи в очередной раз до минимума сократили отставание – 23:22. К счастью, Снегирева завершила матч победной подачей - эйсом.

12 февраля наша «Приморочка» одержала победу и во втором матче над курским «Политехом». Встреча, как и днем ранее, завершилась со счетом 3:0.

На старте первой партии гостьи вышли вперед – 3:7, но сразу после первого технического «Приморочка» счет сравняла, и тут же Клименко скидкой вывела хозяек вперед – 10:9. Равная игра продолжалась до второго технического, но собственная ошибка в атаке позволила курянкам уйти на перерыв роли номинального лидера. Преимущество «Политеха» в концовке доходило до 3 очков – 19:22, но вышедшая на подачу Лифанова усложнила прием и эйсом сравняла счет – 23:23. Выйдя на сет-бол, с первой попытки выиграть партию приморской команде не удалось, но затем Бондарева забила с края, а точку в партии поставила Снегирева атакой первым темпом.

До середины второго сета в роли лидера шла «Приморочка», атака Каськовой вновь принесла локальный успех «студенткам», которые вышли вперед ко второму техническому – 14:16. «Политех» уверенно шел к победе в партии – 17:21, но у хозяек были другие планы. Снегирева, загнав мяч «под кожу» гостям, сократила разницу в счете до минимума, а Бабкина в затяжном розыгрыше атакой с задней линии сравняла – 21:21. Все же первыми на сет-бол вышли гости, но Бабкина в третий раз в концовке сделал счет равным – 24:24. Партия затягивалась, «Политех» еще дважды выходил вперед, но волевая победа в отрезке досталась «Приморочке»: Бондарева атаковала с трехметровой линии, Чеснокова подала эйс, а завершила партию наша команда атакой Гильмановой с края – 28:26.

В третьем сете гости лидировали лишь в дебюте, а к первому техническому «Приморочка» вышла вперед – 8:7. В середине партии «Политех» вновь навязал борьбу, сравнял счет, но две атаки с краев Бондаревой вернули преимущество хозяйкам. Первый тайм-аут наставнику гостей потребовался на отметке «17:13» в пользу «Приморочки». Команда Стаценко уверенно шла ко второй «сухой» победе – 23:17. Курянки отыграли 3 очка, пока двойной блок Снегиревой и Бондаревой не вывели дальневосточниц на матч-бол, а следом диагональная атака в аут Федюшкиной завершила партию со счет 25:20.