Во Владивостоке горела квартира

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

12 февраля в 15.59 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступило тревожное сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Нерчинская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв на место происшествия уже через 5 минут, огнеборцы приступили к тушению. Горел угол комнаты в квартире на третьем этаже. Проведя разведку в помещении, пожарные столкнулись с сильным задымлением внутри. В связи с этим было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Меньше 10 минут понадобилось брандмейстерам на локализацию пламени. В 16.13 пожар был локализован, а через 19 минут – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Что послужило причиной пожара, установят специалисты.