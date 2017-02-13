Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку 13:14, 13 февраля Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку (Эксклюзив)
В Приморье выбрали имя для леопардессы 12:22, 13 февраля В Приморье выбрали имя для леопардессы
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС 12:07, 13 февраля Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС (Фото)
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
13:42
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
13:42
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
13:42
Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
13:29
Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Приморье Фото
13:18
Во Владивостоке горела квартира
13:14
Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку Эксклюзив
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
13:07
В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые
12:51
​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке Фото
12:44
В Приморье сгорел деревообрабатывающий цех
12:33
Праздничные ярмарки развернутся во Владивостоке
12:22
В Приморье выбрали имя для леопардессы
12:14
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
12:07
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС Фото
12:03
Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
11:46
Приморье проверят на безопасность
11:36
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
11:29
В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек Эксклюзив
11:18
«На пятьдесят оттенков темнее» собрал более 22 млн в день премьеры
11:03
В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая Эксклюзив
11:01
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю Видео
10:44
Во Владивостоке подростки избили сверстника Видео
10:33
Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье
10:23
Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение Видео
10:21
Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
10:08
В Приморье автомобилисты предпочитают не пропускать пешеходов на "зебре"
09:58
Житель Приморья сядет за убийство, кражу и угон
09:57
О новой системе платы за общедомовые нужды рассказали в школе «Управдом»
09:46
Жители Владивостока начинают готовиться к Тотальному диктанту
09:30
Приморец пытался провести через границу сильнодействующие медицинские препараты
09:22
Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:19
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 13 февраля
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые

Люди начинают жить в мире фантастики
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что сексу грозит опасность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Причиной этому могут стать сериалы, которые искажают реальные факту и негативно воздействуют на человека.

Специалисты провели исследование и выяснили, что за последние 30 лет наблюдается спад сексуальной активности. По словам экспертов, с 1990 года количество секса сократилось в два раза. Таким образом, если ранее семейная пара занималась сексом не меньше пяти раз в неделю, то на сегодняшний день 2-3. Стоит отметить, что с такой тенденцией через 15 лет секс и вовсе может исчезнуть, что скажется на демографии населения.

По словам специалистов, во всем виноваты сериалы, которые отвлекают женщин от интимной жизни. Представительницы прекрасного пола погружаются в фантастический мир, не уделяя должного внимания своему возлюбленному. Также на сексуальную жизнь влияют и гаджеты с выходом в интернет, так как в современном мире люди продолжают общаться в сети, находясь в постели, что раздражает партнера.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
12:03, 13 февраля 2017 Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые

У людей начинаются проблемы с лишним весом

Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:22, 13 февраля 2017 Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые

Специалисты изучили мозговую активность людей

Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
17:01, 12 февраля 2017 Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые

Исследование британских ученых

Стало известно, кто не способен похудеть
12:24, 12 февраля 2017 Стало известно, кто не способен похудеть

Выяснилось, что вес зависит не только от желания и силы воли

Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
22:32, 11 февраля 2017 Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые

Признания в чувствах повышает людям самооценку

Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:32, 11 февраля 2017 Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья

Что нужно есть, чтобы сохранить молодость

Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:44, 11 февраля 2017 Ученые узнали, чего нельзя делать после еды

Следуя правилам, можно продлить свою молодость и красоту