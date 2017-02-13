В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые

Люди начинают жить в мире фантастики

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что сексу грозит опасность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Причиной этому могут стать сериалы, которые искажают реальные факту и негативно воздействуют на человека.

Специалисты провели исследование и выяснили, что за последние 30 лет наблюдается спад сексуальной активности. По словам экспертов, с 1990 года количество секса сократилось в два раза. Таким образом, если ранее семейная пара занималась сексом не меньше пяти раз в неделю, то на сегодняшний день 2-3. Стоит отметить, что с такой тенденцией через 15 лет секс и вовсе может исчезнуть, что скажется на демографии населения.

По словам специалистов, во всем виноваты сериалы, которые отвлекают женщин от интимной жизни. Представительницы прекрасного пола погружаются в фантастический мир, не уделяя должного внимания своему возлюбленному. Также на сексуальную жизнь влияют и гаджеты с выходом в интернет, так как в современном мире люди продолжают общаться в сети, находясь в постели, что раздражает партнера.