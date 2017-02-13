Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Приморье

Прошли открытые детские соревнования по горнолыжному спорту

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Приморский край присоединился ко всем российским регионам, где 11 февраля прошел день зимних видов спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Этот спортивный праздник учредили в честь Зимней Олимпиады-2014 в Сочи и в этом году отметили в нашей стране в третий раз.

Центром всероссийского дня зимних видов спорта в Приморье стала горнолыжная база «Синяя сопка» в Артеме, где прошли открытые детские соревнования по горнолыжному спорту.

С праздником участников соревнований и гостей поздравил директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов. Он отметил, что победа сборной России на Олимпиаде в Сочи дала большой стимул к развитию зимних видов спорта в стране.

«Сейчас есть лозунг – “Дальний Восток на пути к трем Олимпиадам”. Конечно же, Приморский край рассматривается как площадка для подготовки команд по различным видам спорта для участия в Играх, которые пройдут в Республике Корея, Японии и Китае», – подчеркнул Жан Кузнецов.

По словам президента федерации горнолыжного спорта и сноуборда Максима Шейхота, в центре зимних видов спорта «Синяя сопка» уже два года работает муниципальная детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются горнолыжным спортом более 70 детей различного возраста.

«Набор в спортивную школу продолжается. Занятия проходят круглый год. В настоящее время мы ведем работу по запуску рейсового автобуса, который будет возить детей на тренировки и всех желающих, кто захочет покататься», – сказал он.

Морозная и ветреная погода не испугала юных спортсменов. Несколько десятков горнолыжников от 5 до 17 лет вышли на старт учебной трассы. Спортсмены старались показать лучшее время на скоростном спуске. По итогам соревнований победителям и призерам вручили грамоты и заслуженные награды, а тем ребятам, кто в этот раз на пьедестал не попал, подарили памятные медали.

Самых юных гостей зимнего праздника развлекали аниматоры, все желающие могли прокатиться с ветерком на тюбинговой трассе. Праздничное настроение создавали творческие коллективы, выступавшие на сцене. Всероссийский день зимних видов спорта принес всем его участникам массу позитивных впечатлений и отличное настроение.