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Общество

Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС

Водители стали получать больше штрафов?
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

С начала февраля автомобилисты Владивостока стали жаловаться на обилие инспекторов ГИБДД, которые передислоцировались в городе на новые места, а также встали возле сменившихся дорожных знаков, сообщает корреспондент РИА VladNews. Теперь водители, ездившие "по привычке" по давно уже знакомым дорогам, стали получать штрафы за нарушения ПДД там, где не ждали.

- Они стоят там, где раньше их никогда не было, - рассказал житель приморской столицы Евгений. Он прислал в редакцию РИА VladNews фото, сделанные им в районе остановки "Заря" (здесь стоит новый знак "кирпич", запрещающий въезд - но многие едут по старой привычке).

- ГИБДД работает в штатном режиме, наряды ДПС стоят по схеме, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе владивостокской Госавтоинспекции, отметив, что сейчас проводятся только уже ставшие обычными и постоянными операции "Пешеход" и "Перевозчик" (направленные на выявление нарушений ПДД пешеходами, а также водителями такси и автобусов), а значит и число инспекторов осталось прежним и не изменилось.

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