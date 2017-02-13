В Приморье сгорел деревообрабатывающий цех

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

11 февраля в 02.45 на пульт пожарно-спасательной службы Чугуевского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Неизвестный сообщил о том, что в селе Чугуевка открытым пламенем горит деревообрабатывающий цех, расположенный по улице Дзержинского.

На место происшествия были направлены пожарные бригады. По прибытию огнеборцы приступили к тушению полыхающего здания. Угрозы соседним домам пожар не представлял. Через 9 минут пожар был локализован, а в 06.33 – полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 240 кв. м. С огнём на производственном предприятии боролись 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.