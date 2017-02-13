​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке 12:51, 13 февраля ​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке (Фото)
В Приморье зафиксировано 14 возгораний 12:14, 13 февраля В Приморье зафиксировано 14 возгораний
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС 12:07, 13 февраля Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС (Фото)
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
12:55
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
12:55
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
12:55
Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
12:51
​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке Фото
12:44
В Приморье сгорел деревообрабатывающий цех
12:33
Праздничные ярмарки развернутся во Владивостоке
12:22
В Приморье выбрали имя для леопардессы
12:14
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
12:07
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС Фото
12:03
Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
11:46
Приморье проверят на безопасность
11:36
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
11:29
В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек Эксклюзив
11:18
«На пятьдесят оттенков темнее» собрал более 22 млн в день премьеры
11:03
В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая Эксклюзив
11:01
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю Видео
10:44
Во Владивостоке подростки избили сверстника Видео
10:33
Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье
10:23
Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение Видео
10:21
Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
10:08
В Приморье автомобилисты предпочитают не пропускать пешеходов на "зебре"
09:58
Житель Приморья сядет за убийство, кражу и угон
09:57
О новой системе платы за общедомовые нужды рассказали в школе «Управдом»
09:46
Жители Владивостока начинают готовиться к Тотальному диктанту
09:30
Приморец пытался провести через границу сильнодействующие медицинские препараты
09:22
Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:19
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 13 февраля
09:01
Легендарный джазовый певец скончался в США
08:28
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 января Адреса
08:11
Во Владивостоке сегодня сильный ветер
07:21
Тигренок Шерхан ищет новых друзей Видео
06:02
У берегов Приморья продолжаются испытания баллистических ракет
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье сгорел деревообрабатывающий цех

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

11 февраля в 02.45 на пульт пожарно-спасательной службы Чугуевского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Неизвестный сообщил о том, что в селе Чугуевка открытым пламенем горит деревообрабатывающий цех, расположенный по улице Дзержинского.

На место происшествия были направлены пожарные бригады. По прибытию огнеборцы приступили к тушению полыхающего здания. Угрозы соседним домам пожар не представлял. Через 9 минут пожар был локализован, а в 06.33 – полностью ликвидирован. 

Общая площадь пожара составила 240 кв. м. С огнём на производственном предприятии боролись 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
12:14, 13 февраля 2017 В Приморье зафиксировано 14 возгораний

Информации о пострадавших нет

Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
11:36, 13 февраля 2017 Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту

Подробности устанавливаются

В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая
11:03, 13 февраля 2017 В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая

За рулем микроавтобуса находился 75-летний пенсионер

Во Владивостоке подростки избили сверстника
10:44, 13 февраля 2017 Во Владивостоке подростки избили сверстника

Обстоятельства случившегося выясняются

Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье
10:33, 13 февраля 2017 Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье

Никто не пострадал

Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение
10:23, 13 февраля 2017 Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение

Обстоятельства случившегося уточняются

Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
10:21, 13 февраля 2017 Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев

Мужчину ждет суд