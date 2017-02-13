В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек

За выходные произошло 127 аварий

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока на минувших выходных нарушили ПДД 569 раз; в 127 случаях нарушения вызвали ДТП (60 с материальным ущербом, 15 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 6 авариях пострадали 6 человек.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 46 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 24 случаям пьяной езды, 6 выездам на встречку, 42 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 15 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 6 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 44 автомобиля нарушителей скоростного режима.

На СВЗТ поставлено 2 транспортных средства.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 55 пешеходов, 13 водителей автобусов и 51 таксиста. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 9 протоколов.