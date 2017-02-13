«На пятьдесят оттенков темнее» собрал более 22 млн в день премьеры

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» в первый день премьеры собрала более 22 миллионов долларов, картина стала лидером в 36 странах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.
Отметим, что в России фильм на большие экраны вышел 9 февраля и в первый день показа собрал 1,5 миллиона долларов.
Напомним, что фильм является продолжение первой части трилогии «На пятьдесят оттенков темнее», которая повествует о сложных любовных отношениях простой девушки Анастейши Стил и боратового бизнесмена Кристиана Грея.