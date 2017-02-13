В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая

За рулем микроавтобуса находился 75-летний пенсионер

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в столкновении транспортных средств пострадала водитель трамвая, сообщает РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, ДТП случилось в воскресенье, в 13:10, около дома №47/2 по улице Луговой. За рулем микроавтобуса Toyota Town Ace Noah находился 75-летний мужчина. Автомобиль двигался со стороны Баляева в сторону Карской; трамвай двигался со стороны Светланской. Столкновение произошло, когда водитель микроавтобуса повернул налево.

42-летняя женщина-водитель трамвая получила ушиб грудной клетки и была направлена на амбулаторное лечение.

Данные предварительные, проверка продолжается.