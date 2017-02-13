Обсуждение системы "ЭРА-ГЛОНАСС" вырывается за пределы Интернета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Почему автовладельцы утверждают, что они попали в замкнутый круг и каждый день теряют деньги?
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю
Автовладельцы попали в замкнутый кругВладивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:07, 11 февраля 2017 Во Владивостоке хранят память о великом поэте
Пушкин и его почитатели
15:09, 11 февраля 2017 Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель
Джекпот оперативников
14:06, 11 февраля 2017 "Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал"
Новости спорта
13:05, 11 февраля 2017 Школьница из Находки 7 лет живет на строгой диете
Катя Фаллер борется с сахарным диабетом
13:23, 10 февраля 2017 Спортсменки Дальнего Востока выяснили отношения на боксерском ринге
Уступите дамам место
11:29, 10 февраля 2017 Как самолеты готовят к полету во Владивостоке
Самолетные будни
09:18, 10 февраля 2017 Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток
Интересные события города