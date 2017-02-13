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8 канал

«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю

Автовладельцы попали в замкнутый круг
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Обсуждение системы "ЭРА-ГЛОНАСС" вырывается за пределы Интернета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Почему автовладельцы утверждают, что они попали в замкнутый круг и каждый день теряют деньги?

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