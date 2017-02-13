Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые

У людей начинаются проблемы с лишним весом

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, как на здоровье человека влияет употребление пищи перед телевизором, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goroday.

Как оказалось, что люди, которые едят с родственниками за столом, чувствуют себя намного лучше, чем те, кто принимает пищу перед телевизором.

По словам специалистов, чаще всего перед телевизором люди употребляют вредную пищу, например гамбургеры, бутерброды или сладости. Увлекаясь сюжетом, человек перестает контролировать, что он ест, он начинает плохо пережевывать пищу, а также съедает лишнего. В результате этого, у него появляются проблемы с лишним весом, а также с работой желудочно-кишечного тракта.