Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС 12:07, 13 февраля Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС (Фото)
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту 11:36, 13 февраля Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек 11:29, 13 февраля В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
12:11
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
12:11
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
12:11
Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
12:07
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС Фото
12:03
Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
11:46
Приморье проверят на безопасность
11:36
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
11:29
В ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек Эксклюзив
11:18
«На пятьдесят оттенков темнее» собрал более 22 млн в день премьеры
11:03
В ДТП во Владивостоке пострадала водитель трамвая Эксклюзив
11:01
«ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю Видео
10:44
Во Владивостоке подростки избили сверстника Видео
10:33
Микроавтобус на скорости влетел в остановку общественного транспорта в Приморье
10:23
Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение Видео
10:21
Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
10:08
В Приморье автомобилисты предпочитают не пропускать пешеходов на "зебре"
09:58
Житель Приморья сядет за убийство, кражу и угон
09:57
О новой системе платы за общедомовые нужды рассказали в школе «Управдом»
09:46
Жители Владивостока начинают готовиться к Тотальному диктанту
09:30
Приморец пытался провести через границу сильнодействующие медицинские препараты
09:22
Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:19
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 13 февраля
09:01
Легендарный джазовый певец скончался в США
08:28
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 января Адреса
08:11
Во Владивостоке сегодня сильный ветер
07:21
Тигренок Шерхан ищет новых друзей Видео
06:02
У берегов Приморья продолжаются испытания баллистических ракет
04:24
За парковку на газоне будут штрафовать?
03:01
В Приморье правоохранители объединили усилия
02:15
Во Владивостоке "Приморочка" обыграла команду из Курска
01:27
За месяц находкинская таможня возбудила шесть уголовных дел
00:24
Последние новости для военных пенсионеров
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые

У людей начинаются проблемы с лишним весом
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, как на здоровье человека влияет употребление пищи перед телевизором, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goroday.

Как оказалось, что люди, которые едят с родственниками за столом, чувствуют себя намного лучше, чем те, кто принимает пищу перед телевизором.

По словам специалистов, чаще всего перед телевизором люди употребляют вредную пищу, например гамбургеры, бутерброды или сладости. Увлекаясь сюжетом, человек перестает контролировать, что он ест, он начинает плохо пережевывать пищу, а также съедает лишнего. В результате этого, у него появляются проблемы с лишним весом, а также с работой желудочно-кишечного тракта.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:22, 13 февраля 2017 Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые

Специалисты изучили мозговую активность людей

Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
17:01, 12 февраля 2017 Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые

Исследование британских ученых

Стало известно, кто не способен похудеть
12:24, 12 февраля 2017 Стало известно, кто не способен похудеть

Выяснилось, что вес зависит не только от желания и силы воли

Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
22:32, 11 февраля 2017 Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые

Признания в чувствах повышает людям самооценку

Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:32, 11 февраля 2017 Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья

Что нужно есть, чтобы сохранить молодость

Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:44, 11 февраля 2017 Ученые узнали, чего нельзя делать после еды

Следуя правилам, можно продлить свою молодость и красоту

Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:32, 11 февраля 2017 Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые

Животные оценивают взаимодействие между людьми.