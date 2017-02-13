Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев

Мужчину ждет суд

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Житель Артема обвиняется в убийстве трех человек, в разбое, вымогательстве, а также за незаконное хранение и ношение оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в 2015 году фигурант, работавший сварщиком на одном из предприятий Артема, беспричинно, из хулиганских побуждений убил трех незнакомцев, с использованием нестандартного гладкоствольного огнестрельного оружия 16 калибра.

Так, в январе 2015 года в вечернее время, он подошел к ранее незнакомому мужчине, который ремонтировал свой автомобиль, и из хулиганских побуждений, произвел выстрел ему в спину. После того как потерпевший упал, фигурант выстрелил второй раз и убил его.

Аналогичным образом обвиняемый совершил убийство еще двух случайных прохожих, одного из которых встретил в апреле 2015 г. в лесополосе, а второго - в августе 2015 года.

Кроме этого, в августе 2016 года им совершено еще одно убийство. Тогда он действовал из корыстных побуждений. Так, четвертой жертвой злоумышленника стал водитель такси, на которого он напал с целью завладения его автомобилем и иным имуществом. В процессе разбойного нападения он застрелил потерпевшего и похитил его имущество, в том числе мобильный телефон.

После этого, воспользовавшись похищенным телефоном, обвиняемый позвонил родственникам потерпевшего и потребовал от них передать ему 400 тыс. рублей, обещая взамен сохранить жизнь потерпевшего.

11 августа 2016 года фигурант был задержан правоохранительными органами в момент передачи ему денежных средств родственниками потерпевшего.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для дальнейшего разбирательства.