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Во Владивостоке подростки избили сверстника

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке компания подростков избила своего сверстника, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел 12 февраля примерно в 17 часов 30 минут в районе улицы Крыгина, 42. Компания подростков избила своего сверстника. Что предшествовало этому происшествию - пока неизвестно. По словам очевидцев, на парня напали около 20 человек и избивали его самыми изощренными способами: кто кулаками, а кто и ногами по голове. Остальные, кто где, стояли и смотрели на происходящее. Одновременно с этим из уст избивающих хором доносилась одна и та же фраза. 

Неравнодушные жители дома вызвали сотрудников полиции. На видео отчетливо видно, как при появлении автомобиля ППС подростки разбегаются в разные стороны. Один из стражей порядка привел избитого парня и, посадив мальчика в машину, его увезли. 

В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на данный момент личности злоумышленников установлены, по факту случившегося проводится проверка.

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