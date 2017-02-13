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Житель Приморья сядет за убийство, кражу и угон

Мужчина осужден на 18 лет
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Житель Лесозаводска осужден ха убийство, хищение огнестрельного оружия, кражу и угон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что обвиняемый похитил из дома своей сожительницы огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, принадлежащие ее отцу.

С целью продажи похищенного оружия он отправился на такси в Уссурийск. В ходе ссоры, возникшей по дороге с водителем такси, злоумышленник выстрелил в него. Труп мужчины он оставил в лесном массиве, а сам сел за руль автомобиля убитого, чтобы добраться до Уссурийска.

По пути следования фигурант не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Злоумышленник был задержан спустя некоторое время, похищенное ружье изъято правоохранителями.

Суд признал подсудимого виновным в совершении и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

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