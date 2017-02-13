Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Массовая драка произошла в одном из ночных заведений, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Находка. Очевидцам удалось заснять на камеру мобильного телефона массовую драку, которая завязалась между отдыхающими в ночном клубе. По звукам на видео слышно, как посуда со звоном падает на пол и разбивается. О том, какой ущерб был причинен заведению, не сообщается. Но судя потому, что в драке успели поучаствовать все парни, проводившие свой ночной досуг в танцевальном клубе, убытки заведение понесет немалые.

О том, что же стало причиной потасовки, еще предстоит разобраться специалистам.

ВИДЕО: nhk_off