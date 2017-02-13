Сотрудники ГИБДД «наказывают» лихачей штрафом

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

На сайте «Колеса.ру» специалисты составили топ-10 городов, где чаще всего сотрудники ГИБДД выписывают штрафы за не пропуск пешеходов на «зебре», сообщает РИА VladNews.

Отметим, что автомобиль – средство передвижения повышенной опасности, а пешеходы – участники движения, которые чаще всего получают серьезные травмы. И, к сожалению, не редкостью стали ДТП на пешеходных переходах.

Благодаря исследованию специалистам удалось выявить регионы России с самым большим процентом штрафов за не пропуск пешехода за «зебрах».

Согласно исследованию Приморье занимает восьмую строчку рейтинга. А вот лидерами стали Республика Крым, Астраханская и Кемеровская области.