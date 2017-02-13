О новой системе платы за общедомовые нужды рассказали в школе «Управдом»

Очередной урок состоялся во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока состоялся очередной урок школы «Управдом», сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу администрации города. На этот раз в центре внимания оказалась тема, вызвавшая в последние дни активное обсуждение среди жителей не только Владивостока, но и всей страны – нововведения в жилищном законодательстве, которые касаются расчетов за общедомовые нужды (ОДН). Тема настолько острая и актуальная, что зал в администрации Владивостока едва вместил всех желающих.

О том, как теперь будет рассчитываться ОДН, рассказал директор НП «Домовой контроль» Роман Ершов.

«Федеральным законом от 29.06.2015 года № 176-ФЗ и постановлением правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498 в Жилищный кодекс России были внесены изменения, - сказал эксперт. – С 1 января 2017 года плату на общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электричество, будут начислять не ресурсоснабжающие организации, как это было раньше, а управляющие компании или ТСЖ. То есть строка ОДН теперь включена в квитанцию за содержание жилого помещения. Логика нововведения в том, что законодатель посчитал: эти коммунальные ресурсы расходуются домом в целях содержания общедомового имущества».

При этом Жилищным кодексом на сегодняшний день управляющим организациям дано право выставлять жителям платеж за ОДН не по общедомовым приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг на ОДН. Сейчас действует норматив, установленный администрацией Приморского края по состоянию на 1 ноября 2016 года (к слову, норматив зависит от типа дома). В срок до 1 июня 2017 года Департамент по тарифам администрации Приморского края должен утвердить новые нормативы на ОДН.

Вот почему в квитанциях за январь, выставленных управляющими компаниями, у многих жителей города сумма за ОДН существенно выросла по сравнению с рассчитанной по общедомовым счетчикам, ведь норматив потребления установлен достаточно высокий. В свою очередь УК, ТСЖ или ЖСК будут рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с показаниями общедомовых счетчиков.

Именно это больше всего встревожило жителей: в своих квартирах люди массово устанавливали и пользуются приборами учета, что стимулирует экономить ресурсы и платить за их потребление приемлемые суммы. Так же массово установлены и общедомовые приборы учета. Начисление платы за ОДН по нормативу, по мнению людей, - несправедливо и возвращает сферу ЖКХ во вчерашний день, когда ресурсы расходовались практически без всякого учета.

Как разъяснили в ходе семинара, и специалисты, и управляющие компании, и граждане ждут в ближайшее время появления дополнительных разъяснительных документов со стороны федеральных органов власти, а также появления правоприменительной практики. По мнению экспертов, начисление платы за общедомовые нужды должно обязательно учитывать показания общедомовых приборов учета, если таковые установлены. Применение нормативов потребления «простительно» только если такие счетчики не установлены.

В ходе урока школы «Управдом» все желающие смогли задать вопросы по теме. Также организаторы сообщили: новая схема платы за ОДН станет темой выездных семинаров школы во всех районах Владивостока.

Также на уроке слушатели познакомились с работой МУПВ «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока».