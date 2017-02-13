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Приморец пытался провести через границу сильнодействующие медицинские препараты

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В Лесозаводске следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации и незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

29-летний житель Лесозаводска, с целью дальнейшего сбыта посредством сети Интернет, произвел заказ в Республике Беларусь таблеток и порошкообразного вещества, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, для увеличения мышечной массы. Медицинских показаний к применению указанных средств мужчина не имел.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками наркоконтроля, обвиняемый попытался незаконно сбыть сильнодействующие вещества. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Мужчина был задержан, вещество изъято.

При проведении обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты препараты, содержащие сильнодействующие вещества, в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело поч.1 ст. 226.1Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ) и ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 234Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере). В первом случае санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей, во втором – в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей либо лишения свободы на срок до восьми лет.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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