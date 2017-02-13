Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые

Специалисты изучили мозговую активность людей

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Норвежские ученые в ходе исследования выяснили, как социальные сети влияют на людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goroday.

В ходе исследования добровольцам предложили посмотреть серию изображений, если картинка вызывала сильные эмоции, то им следовало нажимать на кнопку.

С помощью этого эксперимента специалисты смогли проследить за мозговой активностью добровольцев. Результат исследования показал, что активнее всего студенты реагировали на картинки, которые, касались соцсетей, а особенно Facebook. Активность мозга отражалась на всех участках головного мозга, отвечающих за зависимость.

Результаты исследования позволили утверждать, что использование социальных сетей влияет на человека так же, как наркотики и может вызвать зависимость.