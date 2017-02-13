Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 января

Сегодня, 13 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Верхнепортовая ул. 72/1;
Воропаева ул. 14, 16, 18, 5, 9;
Двенадцатая ул. 1;
Девятая ул. 21;
Десятая ул. 26, 34, 38, 40;
Добровольского ул. 9;
Заречная ул. 14;
Каплунова ул. 17, 8;
Ключ 4-й ул. 10, 12, 19, 21, 18, 16, 25, 98;
Крыгина ул. 17а, 51б;
Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 27, 3, 33, 43, 37, 35;
Невельского ул. 1, 3;
Острякова пр-кт. 2, 4, 4г;
Партизанский пр-кт. 43, 45, 47;
Пацаева ул. 1/3, 3, 5;
Приходько ул. 21;
Сафонова ул. 10, 12, 3, 7, 8, 9;
Сахалинская ул. 1, 11, 11а, 2, 3, 5, 56, 5в, 8;
Таежная ул. 12, 16, 20, 26, 28, 30;
Талалихина ул. 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.