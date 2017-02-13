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Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 января

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Верхнепортовая ул. 72/1;

Воропаева ул. 14, 16, 18, 5, 9;

Двенадцатая ул. 1;

Девятая ул. 21;

Десятая ул. 26, 34, 38, 40;

Добровольского ул. 9;

Заречная ул. 14;

Каплунова ул. 17, 8;

Ключ 4-й ул. 10, 12, 19, 21, 18, 16, 25, 98;

Крыгина ул. 17а, 51б;

Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 27, 3, 33, 43, 37, 35;

Невельского ул. 1, 3;

Острякова пр-кт. 2, 4, 4г;

Партизанский пр-кт. 43, 45, 47;

Пацаева ул. 1/3, 3, 5;

Приходько ул. 21;

Сафонова ул. 10, 12, 3, 7, 8, 9;

Сахалинская ул. 1, 11, 11а, 2, 3, 5, 56, 5в, 8;

Таежная ул. 12, 16, 20, 26, 28, 30;

Талалихина ул. 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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