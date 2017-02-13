Во Владивостоке сегодня сильный ветер

В Приморье без осадков

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...-8 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный во второй половине дня до сильного. Температура воздуха -1...-3 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2 °C.