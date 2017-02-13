За парковку на газоне будут штрафовать?

Новый законопроект коснется всей страны

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Комитет Госдумы по государственному строительству поддержал предложенный Законодательным собранием Свердловской области законопроект о наказании за парковку машин на газонах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Законопроект, поддержанный думским комитетом по госстроительству, вводит в КоАП новую статью 8.23 со штрафом в 1,5–5 тыс. руб. за «проезд или стоянку механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям». Протоколы за эти нарушения будут составлять полицейские участковые.

Напомним, что штрафы за стоянку машины на газоне в последние годы устанавливались региональными законами.

Так, к примеру, в столице санкция составляет 5 тыс. руб. (ст. 8.25 КоАП Москвы), нарушителей выявляет Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В Нижегородской области штраф для граждан составляет 2–4 тыс. руб., в Пермском крае — 1,5–3 тыс. руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), в Новосибирской области —1–1,5 тыс. руб., в Кемеровской области — 100–500 руб., в Челябинской области — 1–3 тыс. руб., в Ульяновской области — 500 руб. (до 5 тыс. руб. при повторном нарушении), в Свердловской области — 1,5–5 тыс. руб., в Ставропольском крае — 1–3 тыс. руб.

Тем не менее, поясняют авторы законопроекта, во многих регионах «сложилась судебная практика о признании таких нормативных положений противоречащими федеральному законодательству». Несколько лет назад жительница Волгоградской области, получив штраф за стоянку машины на газоне, оспорила его в суде, позже эту позицию подтвердил и Верховный суд РФ (ВС). Дело в том, что размещение машины на газонах является неисполнением федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм Госстроя России 2003 года, поэтому устанавливать штрафы за это нарушение регионы не могут самостоятельно. Подобных определений ВС за последние годы выносил несколько штук.

Именно поэтому свердловские депутаты предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьёй с ответственностью за парковку автомобилей на газонах или езду по ним.

Законопроект уже поддержали в Красноярском, Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Вологодской и Новосибирской области, Татарстане.

Председатель комитета по госстроительству заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев отмечает, что многие водители знают о решении ВС, отменившего штраф по региональному законодательству, и открыто не соблюдают региональный закон из-за дефицита парковок, «заявляя, что он все равно не действует».

В Саратовской области наказание за парковку на газонах так и не было введено, хотя городская администрация в 2016 году несколько раз поднимала этот вопрос перед парламентом. В парламенте Башкирии депутаты вводить такой штраф отказались, ссылаясь на то, что эти правила урегулированы федеральными нормами. В Самарской области штраф за стоянку на газоне существовал до 2013 года, но был отменен из-за противоречий с федеральным законодательством.

Надо сказать, что в пресс-службе МАДИ на просьбу прокомментировать законопроект заявили, что «припаркованный на зеленой территории автомобиль наносит серьезный ущерб не только облику города, но и экологической обстановке».

В общей сложности за прошлый год инспекция вынесла более 7 тыс. постановлений по ст. 8.25 КоАП Москвы.