Тигренок Шерхан ищет новых друзей

Знакомства и первая прогулка в Парке хищников состоялись в начале февраля

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Тигрёнка Шерхана, сына тигра Амура из Приморского сафари-парка, в начале февраля пустили на прогулку в Парк хищников. Полосатому новичку очень понравилась бесстрашная барсучиха Катюха: она ходила рядом с тигрёнком, нисколько его не опасаясь, а тот то и дело норовил с ней поиграть. Шерхан пытался задеть её лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путём, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу сафари-парка.

Енотовидные собаки сохраняли нейтралитет: они настороженно наблюдали за полосатым маленьким хищником, но не убегали от него.

Лисы и красные волчата тигрёнка побаивались. При его приближении они убегали в дальний конец Парка.

Дальневосточный лесной кот вообще не понял, кто такой тигр, - и только опасливо шипел на Шерхана.

Для маленького гостя повесили лакомство - кусочек мяса. Учуяв запах пищи, он ловко взобрался на дерево и там пообедал.

Сейчас тигрёнок днём находится в Парке хищных зверей, общается с его обитателями, а ночь Шерхан коротает в своем тёплом убежище.

"С Шерханом можно сфотографироваться, стоя или присев рядом. А вот трогать подрастающего хищника не стоит - у него есть и зубы, и когти", предупреждают сотрудники сафари-парка посетителей.