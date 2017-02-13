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Общество

Последние новости для военных пенсионеров

В 2017 году пенсию им будут повышать несколько раз
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году пенсию военным пенсионерам будут повышать несколько раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

И, как отмечают эксперты, рост военных пенсий будет более высоким, чем увеличение пенсий по старости большинства российских пенсионеров.
Правительство ранее неоднократно заявляло о том, что пенсии военным будут подвержены индексации в любом случае, при любом уровне поступлений в бюджет. С 1 февраля военные пенсии были проиндексированы на 5,4%, то есть по уровню инфляции минувшего года, как и обещали власти. К тому же в январе все военные пенсионеры смогли получить единовременную выплату в 5 тыс рублей, хотя изначально предполагалось, что им она выплачиваться не будет.
Еще одна индексация запланирована на 1 апреля. Тогда пенсии будут проиндексированы на 0,38%. Эта индексация будет проводиться «по повышающему коэффициенту». Размер такого повышающего коэффициента был увеличен до семидесяти двух рублей двадцати трёх копеек.
Такое решение правительства поспособствует тому, что средняя пенсия военных будет увеличена минимум на 900 рублей. Прибавка у некоторых категорий граждан будет еще более внушительной. Так, например, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам войны добавят около 1,5 тыс рублей. Конечно же, отмечают многие эксперты, это повышение может не покрыть разницу между ростом цен и снижением доходов, но, тем не менее, большинство пенсионеров будут рады получить хотя бы такую прибавку к пенсии.
Следует также отметить и то, что военным пенсии повышают два раза за год. Речь идет о плановой индексации пенсии военных пенсионеров в 2%, которую по традиции проводят зимой и осенью.
Но пенсионеры, которые продолжают официально работать, порадоваться росту пенсионных выплат не смогут. В 2017 году правительство не планирует повышать им пенсию. Им обещают проиндексировать пенсию сразу после того как они предоставят в Пенсионный фонд документы, подтверждающие, что они больше не работают.
Напомним, на сегодняшний день в РФ пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. Страховая пенсия начисляется исходя из пенсионных баллов, которые ежегодно присваиваются работнику с учетом его страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. Накопительная часть формируется с учетом работы негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. То есть, при более эффективной работе этих фондов и компаний, размер накопительной пенсии будет выше.

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