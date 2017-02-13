Игра получилась тяжелой для гостей

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Волейболистки курского «Политеха-ЮЗГУ» 11 февраля провели тяжелый выездной матч во Владивостоке, по итогам которого уступили одному из лидеров Высшей лиги «А» «Приморочке», сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Курск.

Матч проходил в упорной борьбе. В дебютной партии команды много ошибались, но при этом не позволяли друг другу уйти в отрыв. Дело дошло до сет-бола, который остался за хозяйками площадки – 23:25. Во втором периоде «Приморочка» временами владела внушительным преимуществом, но курские «студентки» быстро сокращали отставание. Однако концовка сета вновь осталась за хозяйками, создавшими задел в 3 очка – 22:25.

Третья партия стала продолжением двух предыдущих. «Приморочка» убегала в счете, «Политех» догонял. Под занавес матча курянки сократили отставание до минимума – 22:23. Но уже в следующей атаке гостьи ошиблись на своей подаче, а «Приморочка» следом успешно реализовала свой розыгрыш мяча – 22:25 и 0:3 по сумме партий.