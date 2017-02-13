В Приморье правоохранители объединили усилия

Итоги операции "Правопорядок" подвели в Тавричанке

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В поселке Тавричанка Приморского края инспекторами ДПС, участковыми уполномоченными, сотрудниками уголовного розыска и отделения исполнения административного законодательства проведены оперативно-профилактические рейдовые мероприятия «Правопорядок». В рейдах приняли участие члены местной добровольной народной дружины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В ходе рейда полицескими составлено 9 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, с жителями поселка проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудниками уголовного розыска проведены оперативно-разыскные мероприятия по уголовным делам, проверены по местам жительства 5 ранее судимых граждан. Участковыми уполномоченными полиции по месту жительства проверены 19 ранее судимых и находящихся под административным надзором граждан.

В ходе рейдов инспекторы по исполнению административного законодательства вместе с представителями Россельхознадзора выявили нарушения в сфере потребительского рынка. По фактам стихийной торговли было составлено 4 материала об административных правонарушениях по статье 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.