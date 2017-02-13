Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными 20:21, 12 февраля Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными
Власти Приморья предложили казакам землю по программе 18:04, 12 февраля Власти Приморья предложили казакам землю по программе "дальневосточного гектара"
Криминальное трио задержано в Приморье 16:02, 12 февраля Криминальное трио задержано в Приморье
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
01:33
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
01:33
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
01:27
За месяц находкинская таможня возбудила шесть уголовных дел
00:24
Последние новости для военных пенсионеров
Февраль, 12 воскресенье
22:45
Жизнь в 2050-м: высокие технологии, безработица, трущобы, голод и мало воды
21:04
Россиян обяжут получать пенсии и зарплаты на карты "Мир"
20:21
Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными
19:41
"Доверительное селфи": приморцы могут принять участие в новой акции
19:39
Владивосток: Нет уважения к инвалидам... и совести? Фото
18:04
Власти Приморья предложили казакам землю по программе "дальневосточного гектара"
17:56
Приморский омбундсмен подвел итоги 2016 года
17:36
И молитва не помогла: дети священников угнали авто у архиепископа, пока тот вел службу
17:01
Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
16:27
СКР обязали проверять все попытки навредить врачам "скорой помощи" - после попытки нападения на медика
16:02
Криминальное трио задержано в Приморье
15:29
Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали
15:02
Аршавин стал папой в четвертый раз
14:29
Для лошадиных нужд в Приморье испортили землю на 4 миллиона рублей
14:02
В Приморье перевозчик "забыл" упомянуть о 6 тоннах креветки
13:34
Таможня: В порту Владивостока - профилактические работы
13:07
Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов
12:24
Стало известно, кто не способен похудеть
11:38
Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак Фото
11:04
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:34
Гороскоп на 12 февраля
10:04
Роспотребнадзор Приморья: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
09:15
В Приморье местами может пройти небольшой снег
06:58
Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

За месяц находкинская таможня возбудила шесть уголовных дел

Итоги работы за январь 2017 года
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 3 млрд 339 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

С начала года грузооборот в регионе деятельности таможни составил более 143 тысяч тонн (85,7 тысячи тонн экспорта и 57,4 тысячи тонн импорта).

За январь внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 228,8 млн долларов США (стоимость экспортных товаров составила 15,9 млн долларов США, импортных товаров - 212,9 млн долларов США).

В январе таможней выпущено 2 512 тысяч деклараций на товары.

За первый месяц текущего года таможней возбуждено 6 уголовных дел и 59 дел об административных правонарушениях.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Таможня: В порту Владивостока - профилактические работы
13:34, 12 февраля 2017 Таможня: В порту Владивостока - профилактические работы

Декларации подавать не рекомендуется

Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
04:08, 12 февраля 2017 Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года

10 февраля цены на нефть продолжили рост

Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
03:06, 12 февраля 2017 Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении

Данное постановление ограничивает поставки молока из 25 регионов страны

Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
01:21, 12 февраля 2017 Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году

Важным фактором экономического роста станут растущие цены на нефть

Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
20:07, 11 февраля 2017 Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Согласно действующему закону бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года

Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
19:13, 11 февраля 2017 Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ

Дефицита рублевой ликвидности нет

Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости
03:28, 11 февраля 2017 Пособие по безработице в 2017 году в России: размер, последние новости

Выплаты будут производиться на уровне 2016 года