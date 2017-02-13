За месяц находкинская таможня возбудила шесть уголовных дел

Итоги работы за январь 2017 года

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

В январе 2017 года Находкинской таможней перечислено в федеральный бюджет 3 млрд 339 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

С начала года грузооборот в регионе деятельности таможни составил более 143 тысяч тонн (85,7 тысячи тонн экспорта и 57,4 тысячи тонн импорта).

За январь внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 228,8 млн долларов США (стоимость экспортных товаров составила 15,9 млн долларов США, импортных товаров - 212,9 млн долларов США).

В январе таможней выпущено 2 512 тысяч деклараций на товары.

За первый месяц текущего года таможней возбуждено 6 уголовных дел и 59 дел об административных правонарушениях.