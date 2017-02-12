Владивосток: Нет уважения к инвалидам... и совести?

Автомобилисты редко задумываются об окружающих, как оказалось

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег», при поддержке ГИБДД, провела акцию, направленную на борьбу с водителями, занимающими парковочные места, отведенные специально для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов. Корреспондент РИА VladNews принял участие в мероприятии.

Ледяной ветер не помешал организаторам и активистам провести рейд по парковке у ТЦ «Черёмушки»: каждому автомобилисту, занявшему неположенное место, на машину прикреплялась жёлтая листовка с текстом: «Вы хотите быть на нашем месте? Уверены?», после обнаружения которой, казалось бы, людям должно было бы стать стыдно за неудобства, которые они причинили инвалидам. Ведь столь широкое распространение данной проблемы в городе отчетливо выявляет наличие другой проблемы - а именно отсутствие совести.

Руководитель организации «Ковчег» Артем Моисеенко рассказал об акции и поделился дальнейшими планами:

«Мы занимаемся подобным уже много лет. В ряде различных социальных мероприятий у нас рейды по парковочным местам: проверяем, насколько наши автолюбители сознательны, насколько ответственно они подходят к вопросу о местах для инвалидов. Как мы можем наблюдать - занимают часто. Сегодня наша организация и ряд волонтеров провели небольшой эксперимент: людям были выданы желтые листовки, которые они закрепляют на лобовое или заднее стекло машины, припаркованной на наших местах, фотографируют, а затем отсылают нам. И, думаю, к концу дня вся картинка будет ясна. Я считаю, что 5 000 рублей это, конечно, существенная сумма в качестве штрафа. Казалось бы, люди думают: «Подумаешь, я встану на пять минут. Да что тут такого? Ведь не может быть так, что я подъехал, а тут инвалид приедет и встанет». А вот как раз так думает каждый. И вот поэтому получается, что не успел один отъехать - подъезжает другой. И такая цепочка в течение дня продолжается. Поэтому если такие рейды с назначением штрафов будут происходить чаще, если информация будет распространяться через то же "сарафанное радио" - это определенно улучшит ситуацию. Ведь никто не захочет с пятью тысячами расставаться. В дальнейшем мы собираемся проверять общественные места на наличие пандусов, туалетных комнат, их наличие в целом, а также как они оборудованы».

В акции приняли участие и сотрудники ГИБДД:

«Подобные мероприятия кардинально не помогут улучшить ситуацию, но тем не менее, периодически людям нужно напоминать о том, что среди нас есть люди с ограниченными возможностями. Да, их немного, но когда такой человек подъезжает к торговому центру, ему негде припарковаться, а если это инвалид спинальник – у него просто не будет никакой возможности попасть в здание» - объяснила инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Юлия Короткова.

Текст и фото: Ксения Снегирева