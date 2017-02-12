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Общество

Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными

Соответствующий проект размещен на официальном ресурсе
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (далее - проект постановления), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

Проект постановления направления на уточнение Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.

Предлагается внести 15 новых видов психоактивных веществ и изменить две существующие позиции в списке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации будет запрещен, а также установить меру контроля в отношении таких веществ.

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