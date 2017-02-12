"Доверительное селфи": приморцы могут принять участие в новой акции

Обладатель наибольшего числа лайков получит фотоаппарат

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Приморцы могут принять участие в конкурсе «доверительного» селфи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На сайте детского телефона доверия стартовало голосование за лучшую фотографию по теме деятельности российской службы экстренной социальной помощи. К участию в конкурсе приглашаются все желающие: родители и дети, воспитанники и сотрудники социально-реабилитационных центров.

Как объяснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, условия просты: необходимо сделать фото (свое, семьи, друзей), разместив в кадре номер телефона доверия 8-800-2000-122.

«Цифры номера можно нарисовать на плакате, изготовить из подручных средств. Креативный подход поможет собрать участнику больше голосов», – уточняют в ведомстве.

Фото надо выложить в одну из социальных сетей (Вконтакте, Instagram, Twitter или Одноклассники) с хэштегом #селфистелефономдоверия. Организаторы - Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации - заверяют, что новые работы будут оперативно загружаться на страницу конкурса на официальном сайте.

Для того, чтобы помочь автору выиграть фотоаппарат, болельщикам необходимо выбрать фото с помощью кнопки «Мне нравится»

«Но следует поторопиться! Голосование продлится до 19 февраля», – обращают внимание в департаменте.

Справка. Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 239 организаций по всей стране. В 66 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме. За время существования, детский телефон доверия принял уже более 6,5 миллионов звонков.

В Приморском крае только в 2016 году к специалистам за экстренной социальной помощью обратились более 7,6 тысяч абонентов.