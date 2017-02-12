Приморский омбундсмен подвел итоги 2016 года

Валерий Розов рассказал о встречах и проблемах

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам человека в Приморье отчитался перед губернатором региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Это была своего рода "репетиция" оклада, который Валерий Розов зачитает на ближайшем заседании Законодательного Собрания региона.

Уполномоченный отметил, что на его работу в 2016 году повлиял целый ряд факторов: выборы в Госдуму РФ, формирование состава краевого парламента, а также наводнение, вызвавшее ЧС федерального масштаба в Приморье:

«Значительно возросло количество обращений граждан. Если в 2015 году их было 7,3 тысячи, то в 2016 году их количество выросло почти в полтора раза, составив 10,5 тысяч. Это связываем и с тем, что увеличили само число приемов – это 58 приемов вместо 40 в 2015 году», – доложил уполномоченный.

Чаще, по его словам, стали проходить совместные с различными ведомствами приемы – с соцзащитой, пенсионным фондом, прокуратурой, следственным комитетом.

«Как показала практика, такие приемы имеют большое значение. Самые первые из них были посвящены Дню Победы, к нам пришли участники и ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие, члены их семей. Прием шел целый день, приняли около 70 человек», – отметил он.

В своем докладе уполномоченный затронул целый ряд вопросов. Один из них касался лишения лицензий у образовательных организаций.

«Очень непростой вопрос – решение об отзыве лицензии и закрытии филиала ДВФУ в Артеме, лишении аккредитации сельскохозяйственной академии в Уссурийске за полтора месяца до сдачи экзаменов. Благодаря вашему участию мы из этого положения вышли и все 879 человек получили дипломы или были переведены на следующий курс», – обозначил он.