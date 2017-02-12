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Общество

Россиян обяжут получать пенсии и зарплаты на карты "Мир"

Переход планируется сделать максимально "плавным"
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Всех российских пенсионеров переведут на получение понсий по картам «Мир» к 1 июля 2020 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом сообщила на встрече представителей ассоциации банков «Россия» с ЦБ РФ заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы считаем, что выпуск карты «Мир» должен осуществляться в плановом режиме. То есть когда истекает срок действия карты международной платежной системы (МПС), мы будем предлагать карту Национальной платежной системы. По нашей оценке, перевыпуск в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года», - рассказала Скоробогатова.
Отведенного времени, уверены в ЦБ, более чем достаточно, чтобы переход на карты «Мир» прошел успешно. В Центробанке рассказали, что отведенного времени будет достаточно для того, чтобы Минтруд и Пенсионный фонд провели всю необходимую с их стороны техническую подготовку.
Глава ЦБ РФ Эльвир Набиуллина отметила, что перевод новых клиентов из бюджетной сферы на карту «Мир» правильнее было бы начать с 1 июля 2017 года. А перевод работников бюджетной и социальной сферы следует начать с 1 июля 2018 года, а не с 1 января. Это связано с особенностями работы банковской сферы. Многие банки ранее жаловались, что при слишком быстром переходе клиентов на новую систему могут возникнуть сложности.
Поэтому регулятор намерен ввести поэтапный переход на карты «Мир». Первая группа клиентов - новые клиенты бюджетной сферы: те, кто после 1 июля 2017 года устроится на работу в бюджетную организацию, либо гражданин, вышедший на пенсию после 1 июля. Вторая - действующие бюджетники.
Напомним, согласно правкам к законопроекту «О национальной платежной системе», с 1 января 2018 года все граждане РФ должны получать социальные и бюджетные денежные выплаты исключительно на карты «Мир».
Ранее в ЦБ уточняли, что карта «Мир» выпускается разными банками, а желающий приобрести карту может сам выбрать наиболее подходящий для него банк. Также бюджетник может выбрать удобный для него способ получения выплат: в наличной или безналичной формах.

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