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Актуальный комментарий

Власти Приморья предложили казакам землю по программе "дальневосточного гектара"

До этого представители казачества в регионе уже неоднократно просили дать землю в коллективное пользование
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Представителям приморского казачества предложили принять участие в федеральной программе по выдаче дальневосточного гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как отметил вице-губернатор Игорь Степаненко, у приморских казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность:

«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», – сказал Игорь Степаненко.

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