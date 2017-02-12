До этого представители казачества в регионе уже неоднократно просили дать землю в коллективное пользование

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Представителям приморского казачества предложили принять участие в федеральной программе по выдаче дальневосточного гектара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как отметил вице-губернатор Игорь Степаненко, у приморских казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность:

«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», – сказал Игорь Степаненко.