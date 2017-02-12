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И молитва не помогла: дети священников угнали авто у архиепископа, пока тот вел службу

Подростки задержаны; они во всем признались
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Полиция задержала детей священнослужителей по подозрению в угоне автомобиля Audi A8 у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, автомобиль "Ауди" A8 похитили из гаража, расположенного на территории Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре. Позже иномарку обнаружили около дома №17 по улице Свободы. Установлено, что преступление совершили двое 16-летних подростков - родственники служителей церкви. Один из них учится в школе, второй - в средне-специальном учебном заведении.

Оба юноши знакомы с расположением хозяйственных построек и обустройством помещений в здании храма. Зная, что в определенное время за их действиями никто не наблюдает, подростки похитили ключи от автомобиля, принадлежащего епархиату, и выехали на нем за ворота.

"Отъехать далеко подросткам помешал телефонный звонок. Позвонил отец одного из них. Испугавшись, что родня догадается о совершенном ими преступлении, они бросили машину и убежали, но предварительно закрыли иномарку на ключ. Вскоре беглецы решили, что машину лучше вернуть в гараж или перегнать поближе к церкви, и вернулись туда, где оставили автомобиль", - говорится в сообщении.

Юношей задержали и доставили в дежурную часть, где они признались, что угнали машину из шалости, чтобы покататься. Ключ от иномарки изъяли при обыске по месту проживания одного из них.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угон".

Ранее сообщалось, что архиепископ Питирим, узнав, что нашли угнанную у него машину, посвятил ей на своей странице "Вконтакте" стихотворение под названием "Божия служка". В нем иерарх поведал, что автомобиль, произведенный 13 лет назад, угнали накануне из гаража у собора, пока он совершал богослужение.

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