Криминальное трио задержано в Приморье

Мужчины и женщина "забыли" заплатить за сигареты и выпивку

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД по городу Артему Приморскому краю поступило сообщение продавца магазина, расположенного на улице Ворошилова. Женщина рассказала, что трое неизвестных открыто похитили товар (2 бутылки спиртного и сигареты) - и скрылись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Полицейскими был установлен очевидец произошедшего. Мужчина рассказал, что видел, как из магазина выбежали двое мужчин и женщина, которые направились в сторону улицы Степановской.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимая 38-летняя жительница Артема и мужчины в возрасте 24 и 25 лет. Все доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).