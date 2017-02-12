Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали

Машину задержали заподозрившие неладное полицейские

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль Тойота Витц. Водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В результате преследования в районе низководного моста Седанка-Де Фриз автомашина была задержана. За рулем находился житель села Михайловка, пассажиром был его приятель. Предъявить документы на автомобиль молодые люди не смогли.

В ходе проверки установлено: иномарку они похитили во Владивостоке на улице Русской.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

Иномарка возвращена законному владельцу.