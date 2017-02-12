Аршавин стал папой в четвертый раз

Однако с полом и датой рождения малыша вышла путаница

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

На днях в Сети появилась информация, что Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз. Сообщалось, что его супруга Алиса Казьмина, на которой он женился осенью 2016 года, родила ему сына, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Более того, другие футболисты также успели поздравить счастливого отца с рождением еще одного наследника.

Однако каково же было всеобщее удивление, когда утром 11 февраля Алиса Аршавина опубликовала новый пост на своей странице в соцсети. «Родила девочку сегодня», - написала она. Пользователи Сети были сильно удивлены этой публикацией. Тем не менее, это не помешало пользователям засыпать молодую маму поздравлениями и пожелать ей и новорожденной девочке крепкого здоровья.