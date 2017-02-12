Криминальное трио задержано в Приморье 16:02, 12 февраля Криминальное трио задержано в Приморье
Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали 15:29, 12 февраля Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали
В Приморье перевозчик 14:02, 12 февраля В Приморье перевозчик "забыл" упомянуть о 6 тоннах креветки
Новостная лента
Февраль, 12 воскресенье
17:39
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
17:39
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
17:39
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:36
И молитва не помогла: дети священников угнали авто у архиепископа, пока тот вел службу
17:01
Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
16:27
СКР обязали проверять все попытки навредить врачам "скорой помощи" - после попытки нападения на медика
16:02
Криминальное трио задержано в Приморье
15:29
Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали
15:02
Аршавин стал папой в четвертый раз
14:29
Для лошадиных нужд в Приморье испортили землю на 4 миллиона рублей
14:02
В Приморье перевозчик "забыл" упомянуть о 6 тоннах креветки
13:34
Таможня: В порту Владивостока - профилактические работы
13:07
Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов
12:24
Стало известно, кто не способен похудеть
11:38
Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак Фото
11:04
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:34
Гороскоп на 12 февраля
10:04
Роспотребнадзор Приморья: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
09:15
В Приморье местами может пройти небольшой снег
06:58
Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
00:18
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
Февраль, 11 суббота
23:31
Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться Видео
22:32
Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
21:37
Ольга Бузова потеряла сознание во время своего концерта Видео
20:07
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
19:32
Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:13
Курс валют на выходные и понедельник 13 февраля 2017: официальный курс ЦБ РФ
18:44
Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:04
Люди оказались запертыми в собственной квартире во время пожара в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые

Исследование британских ученых
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Англии сообщили, что мужчины, подверженные стрессу, рискуют умереть от рака. Соответствующие выводы специалисты сделали по тогам исследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сотрудники Кембриджского университета провели исследование, с участием нескольких тысяч человек, чтобы узнать, есть ли связь между раком и постоянным нервным напряжением.
Исследование показало, что мужчины, которые подвержены стрессу и постоянно находятся в состоянии беспокойства, умирают от рака в два раза чаще, чем те представители сильного пола, которые не переживают из-за повседневных проблем.
Оказалось, что у нервных мужчин намного чаще встречаются различные онкологические заболевания. Авторы исследования утверждают, что им удалось обнаружить взаимосвязь между психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями.
При этом они подчеркивают, что эта связь наблюдается независимо от таких факторов, как вредные привычки и физическая активность человека. В то же время подобная тенденция характерна только для мужчин и не касается женщин, хотя стрессы также отрицательно сказываются на их общем состоянии здоровья, но не провоцируют развитие рака и не повышают риск его возникновения, как это происходит у сильного пола.
Авторы исследования считают, что связь между стрессом и раком у нервных мужчин следует изучить более тщательно. Они намерены продолжить свои исследования, чтобы понять причину формирования такой тенденции и научиться предотвращать развитие онкологии у тех представителей сильного пола, которые находятся в зоне риска из-за нервных расстройств.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, кто не способен похудеть
12:24, 12 февраля 2017 Стало известно, кто не способен похудеть

Выяснилось, что вес зависит не только от желания и силы воли

Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
22:32, 11 февраля 2017 Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые

Признания в чувствах повышает людям самооценку

Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:32, 11 февраля 2017 Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья

Что нужно есть, чтобы сохранить молодость

Ученые узнали, чего нельзя делать после еды
18:44, 11 февраля 2017 Ученые узнали, чего нельзя делать после еды

Следуя правилам, можно продлить свою молодость и красоту

Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые
17:32, 11 февраля 2017 Собаки и обезьяны предпочитают хороших людей, - ученые

Животные оценивают взаимодействие между людьми.

Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые
16:22, 11 февраля 2017 Чай с молоком вреден для здоровья, - ученые

Смешивание напитков сказывается на работе желудка

Сексуальная ориентация людей не зависит от их психического здоровья, - ученые
11:46, 11 февраля 2017 Сексуальная ориентация людей не зависит от их психического здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование