Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые

Исследование британских ученых

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Англии сообщили, что мужчины, подверженные стрессу, рискуют умереть от рака. Соответствующие выводы специалисты сделали по тогам исследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сотрудники Кембриджского университета провели исследование, с участием нескольких тысяч человек, чтобы узнать, есть ли связь между раком и постоянным нервным напряжением.

Исследование показало, что мужчины, которые подвержены стрессу и постоянно находятся в состоянии беспокойства, умирают от рака в два раза чаще, чем те представители сильного пола, которые не переживают из-за повседневных проблем.

Оказалось, что у нервных мужчин намного чаще встречаются различные онкологические заболевания. Авторы исследования утверждают, что им удалось обнаружить взаимосвязь между психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями.

При этом они подчеркивают, что эта связь наблюдается независимо от таких факторов, как вредные привычки и физическая активность человека. В то же время подобная тенденция характерна только для мужчин и не касается женщин, хотя стрессы также отрицательно сказываются на их общем состоянии здоровья, но не провоцируют развитие рака и не повышают риск его возникновения, как это происходит у сильного пола.

Авторы исследования считают, что связь между стрессом и раком у нервных мужчин следует изучить более тщательно. Они намерены продолжить свои исследования, чтобы понять причину формирования такой тенденции и научиться предотвращать развитие онкологии у тех представителей сильного пола, которые находятся в зоне риска из-за нервных расстройств.