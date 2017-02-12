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Стало известно, кто не способен похудеть

Выяснилось, что вес зависит не только от желания и силы воли
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, какие люди никогда не смогут похудеть, заявив, что вес зависит не только от желания и силы воли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам специалистов из Австралии, важную роль в процессе сброса лишнего веса играет характер человека. В ходе опроса они узнавали о пищевых привычках людей. Оказалось, что 9 из 10 человек хотя бы раз в жизни сидели на диете. Более половины респондентов пытались сбросить вес не меньше шести раз. В эту группу вошло около 50 тысяч человек, заполнивших анкеты. 20% предпринимали более 25 попыток распрощаться с лишними килограммами.

Как оказалось, хуже всего сбрасывали вес те люди, которые были зациклены на этой проблеме. По мнению авторов исследования, проблема похудеть у «зацикленных» кроется в том, что они постоянно срываются во время диеты из-за страха не достичь поставленных целей. Поэтому, как считают авторы исследования, именно перфекционистам часто не удается соблюдать диету.

Специалисты пока не готовы сказать, как можно решить эту проблему. Но в любом случае, с лишним весом необходимо бороться, так как он способствует развитию тяжелых заболеваний, уверены ученые. Возможно, следует не следовать определенным диетам, а попросту принципам здорового питания. Кроме того, рекомендуется вести активный образ жизни и заниматься спортом.

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